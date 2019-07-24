Посол ЧМ-18 Виктория Лопырёва высказалась насчёт равных зарплат в мужском и женском футболе:
- Американки выиграли женский чемпионат мира, и одна из девушек с матом сказала, что они не пойдут в Белый дом. И, по-моему, та же футболистка сказала: "Мы приносим славу этой стране. Так почему нам платят меньше, чем мужчинам?" Тема равенства и того, что женщины и мужчины должны получать одинаково, постоянно всплывает.
Но в моей системе координат нет такого. Ты получаешь меньше не потому, что ты женщина, а потому, что твои действия не приносят такой популярности и столько спонсоров, сколько у мужчин. Как только женщина будет приносить столько же денег, её зарплата будет такая же, - сказала Лопырёва в эфире "Русского радио".
Лопырёва: ты получаешь меньше не потому, что ты женщина, а потому, что твои действия не приносят такой популярности
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»