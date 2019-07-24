По итогам заседания КДК были оштрафованы Гончаренко, Мусаев и Сёмин

Контрольно-дисциплинарный комитет рассмотрел события матчей 2-го тура РПЛ. Об этом сообщает официальный сайт РФС."Крылья Советов" – "Арсенал": за бросание зрителями на стадионе пиротехнических изделий самарцы оштрафованы на 50 тыс. рублей."Уфа" – "Краснодар": за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи тренер уфимцев Сафрониди и старший тренер "Краснодара" Мусаев оштрафованы на 10 тыс. рублей.ЦСКА – "Оренбург": за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи главный тренер хозяев Гончаренко и наставник гостей Федотов оштрафованы на 10 тыс. рублей."Локомотив" – "Тамбов": за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи главный тренер хозяев Сёмин оштрафован на 20 тыс. рублей. За иные нарушения регламента решено вынести «Тамбову» замечание."Сочи" – "Зенит": за скандирование зрителями оскорбительных выражений хозяйский клуб оштрафован на 10 тыс. рублей. За скандирование зрителями ненормативной лексики гости оштрафованы на 20 тыс. рублей."Урал" – "Ахмат": за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи главный тренер гостей Рахимов и начальник хозяев Иванов оштрафованы на 10 тыс. рублей.