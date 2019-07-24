Бывший арбитр Михаил Ходырев приступил к работе в "Спартаке"

Экс-арбитр российской премьер-лиги Михаил Ходырев, на счету которого почти пять десятков матчей в чемпионате России, приступил к работе в "Спартаке" в роли заместителя начальника команды. 60-летний специалист завершил судейскую карьеру в 2005 году, затем работал инспектором, оценивая работу арбитров в матчах разных лиг.– Да, действительно, со вчерашнего дня (вторника, 23 июля) я приступил к работе. Информацию о работе в "Спартаке" подтверждаю, все остальное – обращайтесь в пресс-службу.– Я написал заявление о том, что приостанавливаю свою деятельность в качестве инспектора.