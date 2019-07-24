Головин представил выездную форму "Монако"

??? Kappa X AS Monaco ?? #RELOADED #AWAY #BLACKISBACK— AS Monaco ?? (@AS_Monaco) July 24, 2019
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ПРи этом отметим, что прошедший сезон "Монако" врядли сможет занести себе в актив: национальный чемпионат коллектив закончил с отрывом в 3 очка от зоны вылета, в Лиге Чемпионов команда не смогла выйти из групповой стадии, а в национальном кубке - выбыла из турнира на стадии 1/16 финала. Ранее, также, например, портал goal.com называл трансфер Головина в "Монако" самым провальным в сезоне. Подобная оценка, однако, вызвала непонимание у ряда футбольных специалистов