Головин представил выездную форму "Монако"

Комплект на сезон 2019/20 выполнен в чёрном цвете с золотыми вставками. Форма произведена компанией Kapps - техническим спонсором клуба.ПРи этом отметим, что прошедший сезон "Монако" врядли сможет занести себе в актив: национальный чемпионат коллектив закончил с отрывом в 3 очка от зоны вылета, в Лиге Чемпионов команда не смогла выйти из групповой стадии, а в национальном кубке - выбыла из турнира на стадии 1/16 финала. Ранее, также, например, портал goal.com называл трансфер Головина в "Монако" самым провальным в сезоне. Подобная оценка, однако, вызвала непонимание у ряда футбольных специалистов