Головин представил выездную форму "Монако"

Полузащитник сборной России и французского "Монако", воспитанник московского ЦСКА, что был продан по завершении ЧМ-2018 во Францию за сумму в районе $20 млн участвовал в онлайн-презентации новой выездной формы монегасков на предстоящий сезон
Александр Головин. Фото: globallookpress.com
Комплект на сезон 2019/20 выполнен в чёрном цвете с золотыми вставками. Форма произведена компанией Kapps - техническим спонсором клуба.



ПРи этом отметим, что прошедший сезон "Монако" врядли сможет занести себе в актив: национальный чемпионат коллектив закончил с отрывом в 3 очка от зоны вылета, в Лиге Чемпионов команда не смогла выйти из групповой стадии, а в национальном кубке - выбыла из турнира на стадии 1/16 финала. Ранее, также, например, портал goal.com называл трансфер Головина в "Монако" самым провальным в сезоне. Подобная оценка, однако, вызвала непонимание у ряда футбольных специалистов

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Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: Монако Головин ЦСКА
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