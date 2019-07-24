Виктор Ганчаренко: большой плюс "Локомотива" - опыт и сыгранность. Матч будет непростым

Рассуждая о настрое коллектива на предстоящую встречу, Ганчаренко заявил о хорошем состоянии коллектива в предверии дерби:
- О любом матче — неудачном, как с "Крыльями Советов", или удачном, как с "Оренбургом", — спортсменам свойственно со временем забывать: какие-то эмоции сохраняются, но в основном ты думаешь уже о следующем поединке.
Сейчас настроение боевое, мы в хорошем состоянии подходим к игре с железнодорожниками. Важно не то, что за спиной, а то, что впереди.
Напомним, что после 2-х туров РПЛ ЦСКА набрал 3 очка, обыграв "Оренбург", но проиграв "Крыльям" и совместно с "Крыльями", "Ахматом" и "Краснодаром"разделяет в турнирной таблице места с 8 по 11-е.
Источник: официальный сайт ЦСКА