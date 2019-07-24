Виктор Ганчаренко: большой плюс "Локомотива" - опыт и сыгранность. Матч будет непростым

Сейчас настроение боевое, мы в хорошем состоянии подходим к игре с железнодорожниками. Важно не то, что за спиной, а то, что впереди.

- Если говорить о «Локомотиве», самый большой плюс этой команды — тот, что долгое время был у нас: опыт и сыгранность. Соперник знает, что делать на поле, может сыграть с двумя нападающими или благодаря присутствию братьев Миранчуков варьировать игру на флангах, действовать в быстрых атаках и оказывать давление на оппонентов при стандартах. Нам предстоит непростой матч, а его исход будет больше зависеть не от «Локомотива», а от нас самих, нашего желания. Если все увидят на поле молодую, задорную команду, это нам очень поможет - заявил беларуский специалист в комментарии официальному сайту клуба.Рассуждая о настрое коллектива на предстоящую встречу, Ганчаренко заявил о хорошем состоянии коллектива в предверии дерби:- О любом матче — неудачном, как с "Крыльями Советов", или удачном, как с "Оренбургом", — спортсменам свойственно со временем забывать: какие-то эмоции сохраняются, но в основном ты думаешь уже о следующем поединке.Напомним, что после 2-х туров РПЛ ЦСКА набрал 3 очка, обыграв "Оренбург", но проиграв "Крыльям" и совместно с "Крыльями", "Ахматом" и "Краснодаром"разделяет в турнирной таблице места с 8 по 11-е.Источник: официальный сайт ЦСКА