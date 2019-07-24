Дзюба и "Зенит" перенесли обсуждение нового контракта на зиму

Когда идет чемпионат, на переговоры остается мало времени. В паузах он отправляется в сборную. Поэтому, видимо, зимний перерыв будет лучшим временем для переговоров.

Отметим что Дзюба выступает за коллектив из Санкт-Петербурга с лета 2015 года. Его текущий контракт заканчивается летом 2020-го. На момент истечения текущего контракта нападающий подойдет к возрастной отметке в 32 года. При этом с начала 2020 года у Дзюбы появится законная возможность вести переговоры и с другими клубами.рассказал Александр Медведев корреспонденту ТАССИсточник: ТАСС