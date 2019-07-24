Руслан Нигматуллин: думаю, что в дерби ЦСКА - "Локомотив" победитель выявлен не будет

- Самым ярким матчем против ЦСКА был финал Кубка России в 2000-м году. ЦСКА тогда открыл счет (Семак мне забил), но победу в итоге одержал мой «Локомотив». Вспоминается и «золотой матч» в 2002-м году, который я провел уже в составе ЦСКА. Но результат для меня тогда уже плачевный получился.- Пока, к сожалению, команды не показывают своего лучшего футбола. «Локомотив» и ЦСКА умудрились потерять очки в матчах, в которых должны были набирать сто процентов. Почему потеряли очки? ЦСКА в матче с «Крыльями» в центральной зоне в защите провалился. И нападение не в свою силу у команды сыграло. Может быть, переоценили себя футболисты после победы над «Рубином» (4:0) перед стартом чемпионата. Ничья «Локомотива» в первом туре? В игре с «Локо» все предрекали «Рубину» неудачу после крупного поражения от ЦСКА в той самой контрольной встрече - «Локомотив», возможно, думал, что меньшими усилиями сможет пройти соперника. Где-то, видимо, в тех матчах соперникам по предстоящему дерби не хватило настроя правильного. Плюс пока еще идет набор игрового ритма. Думаю, что лучшие матчи впереди. Например, ближайший может таким стать. Все-таки обе команды являются отличными раздражителями друг для друга. Конечно, градус игры здесь будет выше, чем во встречах с другими соперниками.- Я не жду закрытого футбола. Да, конечно, он где-то будет осторожным. Опять же команды потеряли очки на старте чемпионата. Так что соперники в самом начале не понесутся вперед рисковать. Но все же я жду, что команды результативно проведут этот матч в атаке, что будут думать не только об обороне. Счет? Мне кажется, что будет 1:1. Полагаю, этот матч будет упорным, но не сможет выявить победителя.