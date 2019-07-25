"Краснодар" объявил о переходе Кабелла из "Сент-Этьена"

Футбольный клуб "Краснодар" в официальном "твиттере" команды объявил о договорённости с "Сент-Этьеном" относительно трансфера полузащитника Реми Кабелла.



Ранее сообщалось, что "Краснодар" заплатит за Кабелла порядка 13 млн евро , включая бонусы. По информации СМИ, полузащитник будет зарабатывать в российском клубе около 3 млн евро в год, а его контракт будет рассчитан на три года.

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Опубликовал: , Rusfootball.info
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