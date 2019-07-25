"Краснодар" объявил о переходе Кабелла из "Сент-Этьена"

?За «Краснодар» будет выступать француз Реми Кабелля.



«Быки» достигли договоренности с «Сент-Этьеном» о переходе полузащитника в стан чёрно-зелёных.



Кабелля в ближайшие два дня прибудет в Краснодар, пройдет мед. обследование, по итогам которого с ним будет подписан контракт. pic.twitter.com/ZNaYv2erQi — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) July 25, 2019

Футбольный клуб "Краснодар" в официальном "твиттере" команды объявил о договорённости с "Сент-Этьеном" относительно трансфера полузащитника Реми Кабелла.Ранее сообщалось, что "Краснодар" заплатит за Кабелла порядка 13 млн евро , включая бонусы. По информации СМИ, полузащитник будет зарабатывать в российском клубе около 3 млн евро в год, а его контракт будет рассчитан на три года.