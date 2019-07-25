"Локомотив" сделал дортмундской "Боруссии" предложение по Шюррле Московский "Локомотив" хочет приобрести немецкого атакующего футболиста Андре Шюррле и уже сделал "Боруссии соответствующее предложение, утверждает " Рейтинг Букмекеров ". Фото: Sportarena.com

Железнодорожники намерены платить 28-летнему нападающему дортмундской «Боруссии» зарплату и хотят включить в соглашение об аренде право выкупа за 8 миллионов евро. Немецкий клуб пока не ответил на предложение.



Возможно, в условия сделки войдет пункт, по которому российский клуб будет обязан выкупить футболиста, если тот сыграет определенное количество матчей. Именно в таком формате в «Локомотив» из ПСЖ перешел Гжегож Крыховяк.



Чемпион мира 2010 года Шюррле выступает за «Боруссию» с 2016 года, а последний сезон провел в аренде в «Фулхэме».