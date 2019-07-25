Байрамян объяснил жест, который показал после гола "Спартаку"

Полузащитник дончан Хорен Байрамян, открывший счёт в игре против "Ростова" (2:2), объяснил своё празднование:– Сразу ли принял решение пробить? Сразу. Когда Норманн сделал передачу, понимал, что мяч идет ко мне. Соперников не было поблизости, хватало времени обработать мяч. В мыслях был только удар – других вариантов не было. Получилось очень даже неплохо.– Я подсмотрел его у Кшиштофа Пионтека из "Милана". Он перешел зимой в этот клуб и у него сразу пошла игра, начал забивать. Читал в интервью, что у него даже прозвище "стрелок". Думаю, это интересно, хорошо смотрится.И как раз пока я был в аренде в "Рубине", договорился с Павлом Могилевцем, что если удастся забить, то буду праздновать гол именно так. После мяча "Спартаку" сразу вспомнил обещание и решил повторить за Пионтеком, - приводит слова игрока официальный сайт "Ростова".