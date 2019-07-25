По данным "СЭ", проект соглашения выглядит так: контракт на три года, зарплата – около 1,1 миллиона евро за сезон, сумма сделки с "Норчепингом" – порядка 4 миллионов евро.
22-летний Ларссон, сын знаменитого экс-нападающего сборной Швеции и "Барселоны" Хенрика Ларссона, способен действовать как на острие, так и на правом фланге атаки.
Ранее шведские СМИ сообщили, что игрок не попал в заявку своего клуба на ближайший матч из-за грядущего переезда в Россию, это подтвердил и президент "Норчепинга".
Ларссон выступал за сборные Швеции разных возрастов, сыграл два матча за главную национальную команду страны. В нынешнем сезоне он лидирует в споре бомбардиров шведской лиги (11 голов в 16 матчах).
В ближайшее время футболист пройдет медосмотр для московского клуба и после этого "Спартак" официально объявит о сделке.
Йордан Ларссон близок к трансферу в "Спартак"
Форвард "Норчепинга" Йордан Ларссон близок к трансферу в "Спартак".
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