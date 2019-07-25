Павел Худяков: на матч со "Спартаком" продано около 20 тысяч билетов

В преддверии матча 3-го тура чемпионата России по футболу против "Спартака" спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков рассказал о количестве проданных билетов на матч, а также о том, сколько тамбовчан придут на игру.Встреча "Тамбов" - "Спартак" пройдет на "Мордовия Арене" в Саранске, поскольку домашний стадион "Тамбова" по регламенту не подходит для использования в премьер-лиге и в данный момент находится на реконструкции.- Настрой у футболистов перед "Спартаком" боевой, тем более, что матч с красно-белыми станет для "Тамбова" первым формально домашним в сезоне, - сказал Худяков. - Знаю, что субботнюю игру посетит большое количество болельщиков, на данный момент продано около 20 тысяч билетов. Рассчитываем набрать очки в эти выходные.- Официально заявки подали около 400 человек, но огромное количество болельщиков собираются приехать в Саранск своим ходом. Из 20 тысяч проданных билетов 3-4 тысячи за болельщиками "Спартака", остальные 16 - или наша поддержка из Тамбова, или любители футбола из Саранска.