Новичок премьер-лиги, который выступает не своём городе, а в Саранске, продал на игру против "Спартака" около 20 тыс билетов. Об этом сообщил спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков:
– Настрой у футболистов перед "Спартаком" боевой, тем более, что матч с "красно-белыми" станет для "Тамбова" первым формально домашним в сезоне. Знаю, что субботнюю игру посетит большое количество болельщиков, на данный момент продано около 20 тысяч билетов. Рассчитываем набрать очки в эти выходные.
- Сколько болельщиков из Тамбова посетят игру?
– Официально заявки подали около 400 человек, но огромное количество болельщиков собираются приехать в Саранск своим ходом. Из 20 тысяч проданных билетов 3-4 тысячи за болельщиками "Спартака", остальные 16 – или наша поддержка из Тамбова, или любители футбола из Саранска, - приводит слова Худяков "СЭ".
"Тамбов" продал 20 тысяч билетов на игру против "Спартака"
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