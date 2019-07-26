Роман Орещук, советник Генерального директора по спортивным вопросам, прокомментировал переход в команду форварда "Марселя" Клинтона Н’Жие.
-Н’жи — качественный игрок, который должен усилить атакующий потенциал нашей команды, добавить вариативности и остроты в линию нападения. При этом наиболее комфортны для него позиции вингера или оттянутого форварда. Надеемся, адаптация пройдёт максимально быстро, сделаем всё зависящее, чтобы Клинтон как можно быстрее нашёл общий футбольный язык с ребятами.
При этом подчеркну, что мы продолжаем активную работу по футболистам, в том числе, способным сыграть классического центрфорварда. Трансферная кампания ещё не закончена, — сказал Орещук официальной пресс службе "Динамо".
Роман Орещук: трансферная кампания "Динамо" еще не закончена
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