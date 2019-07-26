Тарасову закрыли выезд из РФ

Сергей Жорин, адвокат бывшей супруги экс-футболиста "Локомотива" Дмитрия Тарасова сообщил "СЭ", что игрок проиграл судебное дело по своей апелляции в понедельник в Мосгорсуде.
31-летний хавбек на протяжении шести лет не перечислял деньги бывшей супруге на содержание ребенка. В конце января суд установил, что задолженность Тарасова составляет свыше 15 миллионов рублей.
– Тарасов не перестает удивлять, – сказал Жорин. – Меня восхищает, что дело шито белыми нитками, но спортсмены упираются до конца, не имея шансов на успех. В понедельник состоялось финальное заседание по иску Тарасова. Курьезность всех этих процессов состоит в том, что именно Дмитрий их инициатор. Ни жена, ни кто-то другой, а он сам инициирует заседания, в результате которых сам остается должен. Выпарывает сам себя.
Изначально Тарасов вызвал симпатию приставов, потому что в основном там девчонки работают, им интересно, весело. Они решили сделать реверанс и засчитать Тарасову меньшую задолженность, правда, на незначительную сумму – 50-100 тысяч рублей. Это было несколько месяцев назад.
Каково же было удивление, когда он начал оспаривать это постановление в суде. Он проиграл первую инстанцию, а в понедельник проиграл апелляционную инстанцию в Мосгорсуде. Приставы недоумевали и задали вопрос представителю Тарасова: "Когда будет погашена задолженность?" Они заявили, что в течение двух дней. В результате никаких действий сделано не было. И приставы арестовали все счета спортсмена, новый автомобиль, закрыли выезд за пределы РФ и выставили исполнительский сбор в размере 500 тысяч рублей. В настоящее время сделан запрос по его водительским удостоверениям, как только ответ придет, ему будет наложен запрет на управление транспортным средством.
– Он платит алименты?
– До недавнего времени алименты перечислял "Локомотив". В ближайшее время должны поступить платежи после прекращения контрактных обязательств с клубом. Если он не будет платить, то вспыхнет дополнительная история. Следующим нашим шагом будет взыскание неустойки. Либо он заплатит долг в 7,5 миллиона рублей самостоятельно, либо будет продан его новый автомобиль, который к тому же сейчас арестован.
После того, как все деньги по долгу поступят на счет, мы посчитаем оставшуюся часть неустойки, на сегодняшний день она составляет уже 9 миллионов рублей. Пока он не погасил основной долг, неустойка продолжает капать. Зачем создавать негативный фон, непонятно. Дима легких путей не ищет.
Тарасову закрыли выезд из РФ
Сергей Жорин, адвокат бывшей супруги экс-футболиста "Локомотива" Дмитрия Тарасова сообщил "СЭ", что игрок проиграл судебное дело по своей апелляции в понедельник в Мосгорсуде.
Фото: Вокруг ТВ
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