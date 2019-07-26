"Спартак" хочет купить полузащитника АЗ Гуса Тила

"Спартак" хочет купить у АЗ полузащитника Гуса Тила, сообщает Algemeen Dagblad.По информации источника, руководство "Спартака" уже уведомило голландский клуб о своем интересе.Transfermarkt оценивает Тила в 6 млн евро. 21-летний футболист является воспитанником АЗ, за основную команду которого он сыграл 95 матчей, забил 28 голов и сделал 11 голевых передач.За сборную Голландии Тил провел 1 матч. Его основная позиция — атакующий полузащитник.