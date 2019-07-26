Самедов: интерес "Рубина" — неправда. Но предложения из России и из-за границы есть

Полузащитник Александр Самедов рассказал о своих планах на продолжение карьеры. Ранее у 35-летнего футболиста истек срок действия контракта с "Крыльями Советов". По словам Самедова, у него есть варианты продолжения карьеры как в России, так и за рубежом."Информация о том, что мной интересуется казанский "Рубин", — это неправда. Варианты есть в России, но возможно, мой будущий клуб будет из-за рубежа. Предложения есть, но пока обдумываю", — сказал Самедов в беседе с корреспондентом Sport24.Самедов перешел в "Крылья Советов" в январе 2019 года на правах свободного агента после ухода из "Спартака". В составе самарской команды он провел 9 матчей и отдал 3 голевые передачи.