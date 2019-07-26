При выполнении определённых условий сумма может достичь € 2 млн. Если переход состоится, то «Зенит» отдаст 21-летнего футболиста в аренду уфимцам до конца нынешнего сезона с правом досрочного возвращения игрока.
Круговой является выпускником академии «Зенита». С 2015 по 2018 год игрок выступал за вторую команду сине-бело-голубых, после чего отправился в «Уфу». В минувшем сезоне Данил принял участие в 9 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 1 гол.
Чемпионат
Источник: "Зенит" предложил "Уфе" €1 млн за Кругового
«Зенит» сделал «Уфе» предложение по защитнику Данилу Круговому в размере € 1 млн.
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