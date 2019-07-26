Источник: "Зенит" предложил "Уфе" €1 млн за Кругового

При выполнении определённых условий сумма может достичь € 2 млн. Если переход состоится, то «Зенит» отдаст 21-летнего футболиста в аренду уфимцам до конца нынешнего сезона с правом досрочного возвращения игрока.Круговой является выпускником академии «Зенита». С 2015 по 2018 год игрок выступал за вторую команду сине-бело-голубых, после чего отправился в «Уфу». В минувшем сезоне Данил принял участие в 9 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 1 гол.