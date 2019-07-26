Денис Глушаков восстанавливается от травмы и точно не сыграет с "Рубином"

В грозненском «Ахмате» рассказали о состоянии полузащитника Дениса Глушакова, который из-за травмы не помог команде в двух стартовых турах Российской Премьер-Лиги.«В настоящий момент Глушаков не готов выходить на поле, он восстанавливается от травмы. В матче с «Рубином» Денис точно не сыграет. В команде надеятся, что в ближайшее время полузащитник начнёт тренироваться в общей группе», – сообщили в пресс-службе клуба.Матч 3-го тура чемпионата России «Рубин» – «Ахмат» состоится 29 июля на стадионе «Центральный» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.