Дмитрий Хохлов: настроение после прошлой игры соответствующее

Наставник "Динамо" дал интервью перед матчем 3-го тура против "Урала":

- Настроение после прошлой игры, конечно, соответствующее, но надо двигаться дальше.

Я не говорил о недостатке мастерства игроков, я говорил о недостатке мастерства в завершении.

"Урал" – хороший, интересный соперник вне зависимости от места в таблице, - сказал Хохлов в эфире Матч Премьер.

Стали известны составы на матч "Динамо" - "Урал"

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Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: Динамо Хохлов Урал
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