Дмитрий Хохлов: настроение после прошлой игры соответствующее

Наставник "Динамо" дал интервью перед матчем 3-го тура против "Урала":- Настроение после прошлой игры, конечно, соответствующее, но надо двигаться дальше.Я не говорил о недостатке мастерства игроков, я говорил о недостатке мастерства в завершении."Урал" – хороший, интересный соперник вне зависимости от места в таблице, - сказал Хохлов в эфире Матч Премьер.