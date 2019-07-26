Наставник "Динамо" дал интервью перед матчем 3-го тура против "Урала":
- Настроение после прошлой игры, конечно, соответствующее, но надо двигаться дальше.
Я не говорил о недостатке мастерства игроков, я говорил о недостатке мастерства в завершении.
"Урал" – хороший, интересный соперник вне зависимости от места в таблице, - сказал Хохлов в эфире Матч Премьер.
Стали известны составы на матч "Динамо" - "Урал"
Дмитрий Хохлов: настроение после прошлой игры соответствующее
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