Дмитрий Парфенов: не смотрим в таблицу

Главный тренер "Урала" перед началом матча с "Динамо" (сейчас 0:2, идёт второй тайм) прокомментировал лидерство своей команды после двух туров:



- Мы вообще не смотрим в турнирную таблицу. Два тура прошло, эти очки у нас никто не заберет, мы заслужили их и двигаемся дальше. В нашем чемпионате к каждому сопернику нужно относиться серьезно и готовиться серьезно. Димитров и Погребняк – в обойме на сегодняшний матч, - сказал Парфёнов в эфире Матч Премьер.