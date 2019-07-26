Тарасов: шокирован новостями. Всё это полная чушь!

Бывший игрок "Локомотива" Дмитрий тарасов прокомментировал информацию, что он не выплатил долги по алиментам:- Всем привет. Мы только что прилетели из Рима. Был немножко шокирован новостями, которые ждали меня по прилёту. Что я якобы скрываюсь от долга, который присудил мне суд. Всё это полная чушь! Я был на реабилитации и чисто физически и теоретически не мог сделать перевод. Поэтому в ближайшее время, после выходных, я обязательно отдам свой долг, который мне присвоил суд. А то, что пишут в заказных статейках, не верьте — такое вранье, смешно просто. От и до враньё. А с Жориным мы ещё увидимся и обязательно поговорим. Всем хорошего вечера, - сказал Тарасов в видеообращении.До этого сообщалось, что счета футболиста арестованы, а ему запрещён выезд за границу.