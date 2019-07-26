Сергей Паршивлюк: понимали, что права на ошибку нет

Защитник "Динамо" прокомментировал первую победу в сезоне над "Уралом" (2:0):



- Почему не получалось играть так же в первых двух турах? Не знаю, почему не получалось. Первые туры, новая команда, новые футболисты притирались друг к другу.



Игра с "Рубином" была другой. У них было на одного игрока меньше. Сегодня был цельный матч. Понимали, что шанса на ошибку нету. Должны были реабилитироваться за неудачную игру с Казанью.



Считаю, у нас это получилось, поэтому такой результат.



Провалы во втором тайме? Эти психология, наверное. Хотели сыграть на удержание, поэтому начали немного нервничать. Но, слава Богу, победили, так что ждём с уверенностью следующую игру, - приводит слова игрока корреспондент Rusfootball.info