Президент ФК "Урал": тренерский штаб сейчас разберется, почему у нас не получилась игра с самого начала

Президент ФК "Урал" Иванов похвалил свою команду за игру во втором тайме матча с "Динамо"."Урал" проиграл "Динамо" в матче третьего тура чемпионата России со счетом 0:2, пропустив оба гола в первом тайме."Первый тайм сыграли не очень хорошо, вышли и растерялись, можно сказать, хотя к 15-й минуте выровняли игру, но пропустили нелепый гол, через десять минут второй, - сказал Иванов. - Во втором тайме у нас было много моментов, но мы их не реализовали. У "Динамо" сегодня была серьезная задача, у них был практически последний шанс реабилитироваться перед своими болельщиками, ведь из шести очков они взяли только одно. Они вышли, поменяли полсостава, у них был очень серьезный настрой"."Конечно, обидно, что мы не смогли сегодня добиться положительного результата, но отрицательный опыт - тоже опыт. Я думаю, наш тренерский штаб сейчас разберется, почему у нас не получилась игра с самого начала. Это удивительно, что во втором тайме мы стали играть в свой футбол, играли неплохо, только не получилось забить", - добавил Иванов.