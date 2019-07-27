Чемпионат России
3 тур
"Уфа" – "Крылья Советов" 2:1
Голы: Фомин, 22, Полуяхтов, 33 (аг) - Мияйлович, 25.
"Уфа": Беленов, Сухов, Аликин, Пуцко, Табидзе, Алиев, Фомин, Карп, Тилль (Емельянов, 82), Игбун (Гиоргобиани, 90+4), Козлов (Бизяк, 74).
"Крылья Советов": Рыжиков, Анюков (Канунников, 70), Комбаров, Полуяхтов, Карпов, Гацкан, Кабутов, Мияйлович, Зиньковский, Гынсарь (Радонич, 74), Соболев (Голенков, 83).
"Уфа" одержала домашнюю победу над "Крыльями Советов"
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