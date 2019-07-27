Орещук: у "Динамо" будет усиление

Спортивный директор "бело-голубых" Роман Орещук рассказал о трансферных планах московского клуба:

- У нас впереди очень много работы, мы продолжаем искать футболистов. У нас обязательно еще будет усиление. Будут у нас и победы, и хороший результат, все впереди, - приводит слова Ореущка ТАСС.

В летнее межсезонье состав "Динамо" пополнили защитники Заурбек Плиев, Иван Ордец, Сергей Паршивлюк, Игорь Калинин, полузащитники Шарль Каборе и Себастьян Шиманьски, нападающие Рамиль Шейдаев и Клинтон Н’Жи.

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Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: Орещук Динамо
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