Спортивный директор "бело-голубых" Роман Орещук рассказал о трансферных планах московского клуба:
- У нас впереди очень много работы, мы продолжаем искать футболистов. У нас обязательно еще будет усиление. Будут у нас и победы, и хороший результат, все впереди, - приводит слова Ореущка ТАСС.
В летнее межсезонье состав "Динамо" пополнили защитники Заурбек Плиев, Иван Ордец, Сергей Паршивлюк, Игорь Калинин, полузащитники Шарль Каборе и Себастьян Шиманьски, нападающие Рамиль Шейдаев и Клинтон Н’Жи.
Орещук: у "Динамо" будет усиление
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