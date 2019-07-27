Кононов: пока состояние Мирзова нас не устраивает

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал стартовый состав своей команды на игру против "Тамбова":



– Сегодняшние реалии таковы, что выводы будем делать после игры. Но состав у нас почти тот же, что и с "Ростовом".



– Насколько готов Мирзов?



– Он тренировался 9-10 дней в усиленном режиме. На данный момент его состояние не такое, какое нас устраивает. Но свои 20-30 минут он сможет отыграть. О сильных и слабых сторонах "Тамбова" я говорил ребятам на разборе игры и перед матчем, - сказал Кононов в эфире Матч Премьер.