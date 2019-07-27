Божович: нам не хватило удачи

Главный тренер "Крыльев Советов" прокомментировал поражение от "Уфы" (1:2):



- Думаю, что в первом тайме игра была равная. "Уфа" создала два хороших момента, которые соперник реализовал. Во втором тайме мы выглядели лучше, имели две-три очень хороших возможности, но не успели забить. Удачи нам сегодня немного не хватило.



– В вашей команде много звездных игроков. Легко ли вам управлять ими?



– Они профессионалы, опытные игроки и сами знают, что делать на поле. С ними легче работать, - приводит слова тренера официальный сайт "Крыльев".