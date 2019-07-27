- Поздравляю "Тамбов" с победой. Очень тяжелый матч, упустили много шансов и проиграли. Извиняемся за результат, будем бороться в следующей игре, будет большой стимул для нас. Ответственность в первую очередь беру на себя, игроки выполняли, что я требовал.
Понимаю болельщиков «Спартака», ответственность за проигрыш ложится на тренера, это поражение – серьезная нагрузка, которую должен перенести любой тренер. Работаем вместе с игроками. Буду делать все и отдавать все свои силы для результата.
– Когда вы в последний раз получали удовольствие от игры "Спартака"?
– Удовольствие от игры всегда получаю, когда выигрываем.
– В вашу спину кричат, на трибунах висят пиджаки, вас оскорбляют. Что для вас мотивация продолжать работать? И какой выход?
– Мотивация – выиграть. Я тренер и несу крест, каждый проигрыш ложится на меня.
– Что делал Айртон во время второго гола? Он просто стоял и смотрел
– У каждого игрока есть обязанности при стандартах. Мы разберем этот эпизод, - приводит слова тренера Sports.
Олег Кононов: извиняемся за результат
Наставник московского "Спартака" прокомментировал поражением от "Тамбова" (0:2) в третьем туре чемпионата России
Фото: "Бизнес Online"
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