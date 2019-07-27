Возвращение долгов: «Спартак» потерпел первое поражение в сезоне, дважды пропустив со стандарта

? «Тамбов» набирает первые очки в РПЛ благодаря голам Седрика Гогуа и Сослана Таказова в ворота «Спартака»!#ТамбовСпартак #МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/aEIEaTgg8M — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 27, 2019

Усреднённые позиции игроков, синие - "Спартак", оранжевые - "Тамбов"

Карта потерь мяча, синие точки - "Спартак", красные - "Тамбов"

Тепловая карта Луиса Адриано

«Спартак» в стартовых турах РПЛ выглядел откровенно неважно. Москвичи чудом переиграли «Сочи», собранный буквально за неделю до старта сезона. Тогда «Спартак» спас Самуэль Жиго,Проявивший чудеса прыгучести в чужой штрафной. В следующем туре москвичи увезли лишь одно очко из «Ростова». Хоть в том матче отыгрываться уже пришлось хозяевам, да и спаслись они в самой концовке, «Ростов» был лучше соперника.В третьем туре справедливость в определённой степени восторжествовала. Теперь уже «Спартаку» пришлось расплачиваться за везение в стартовых матчах. На этот раз мяч не шёл в ворота соперника, за него играл каркас ворот. Безусловно, исход матча мог быть иным, но «Спартак» вновь был очень плох.«Тамбову» на старте сезона выпало настоящее испытание. Новичку РПЛ предстояло сыграть с «Зенитом», «Локомотивом» и «Спартаком». Во всех трёх встречах тамбовчане вовсе не были мальчиками для битья. «Зенит» победил с преимуществом в один мяч, «Локо» и вовсе пришлось добывать волевую победу. И всем топам российского футбола «Тамбов» непременно забивал.Ещё в студии «Матч Премьер» наставник тамбовчан Александр Григорян заявил, что не будет указывать на слабые стороны «Спартака», чтобы использовать их во время очной встречи. Сложно сказать, действительно ли что-то такое знал Григорян, но проблемы у «Спартака» начали возникать практически с самого начала.Уже на первых минутах у ворот «Спартака» возник настоящий пожар, мяч отскочил к Михаилу Костюкову, но тот не попал в створ с считанных метров. Москвичи отвечали лишь преимуществом по владению мячом. Да, «красно-белые» подолгу владели мячом, разыгрывали комбинации, только острота у ворот соперника практически не возникала. Был опасный дальний удар от Аяза Гулиева, который приняла на себя перекладина, неплохими получались стандарты в исполнении гостей, но с созиданием были явные проблемы. Например, за весь первый тайм «Спартак» нанёс лишь два удара по воротам из пределов штрафной! У «Тамбова» таких попыток было три, ещё два удара хозяев заблокировали из штрафной заблокировали «спартаковцы».«Тамбов» ожидаемо играл на контратаках и это у подопечных Григоряна получалось. Костюков ещё до конца первого тайма упустил ещё один стопроцентный момент, пробив над перекладиной из пределов вратарской.Если у «Спартака» были серьёзные проблемы с последним пасом, то «Тамбов» действовал строго и фактически безошибочно. За весь матч хозяева ни разу не потеряли мяч непосредственно перед своей штрафной. Наверное, стоит также говорить и о явных проблемах «Спартака» с прессингом, он просто не работал.В очередной раз было непонятно, в какой именно футбол пытался играть «Спартак». Москвичи предпочитали использовать короткие передачи, что было вполне ожидаемо, учитывая глубокое расположение игроков «Тамбова». Но в финальной трети эти передачи толком ни к чему не приводили. «Спартак» несколько лучше заиграл лишь в концовке матча. Так, с 50-й по 90-ю минуты москвичи 10 проникающих потенциально опасных передач против 5 пасов в первые 50 минут игры.Похоже, что продажа Зе Луиша стала большой ошибкой «Спартака». В составе «красно-белых» теперь нападающие фактически не забивают. Более того, пока «Спартак» забивает исключительно со стандартов (дважды – после угловых и ещё один гол с пенальти). Загадкой остаётся Эзекиель Понсе, который в очередной раз совершенно никак себя не проявил. За отведённые ему 65 минут игрового времени он лишь 19 раз встретился с мячом. Ризиуан Мирзов, заменивший Понсе, провёл на поле почти в два раза меньше времени и встретился с мячом 15 раз. Понсе отметился двумя ударами, но обе попытки соперник заблокировал.Пока явно не в форме Луис Адриано. Бразилец неплохо двигается и успевает фактически везде, о чём наглядно демонстрирует тепловая карта форварда.Только вот совершенно непонятно, кто может открываться после перемещений Луиса Адриано. Понсе с этой задачей явно не справляется, поэтому всё чаще «Спартак» использует забегания Романа Зобнина. Да, этот ход получается неожиданным, но совершенно неэффективным. Зобнин – далеко не самый техничный и результативный игрок, поэтому превратить его в фальшивую девятку — довольно странная затея.Итог неудачной игре «Спартака» подвёл гол Сослана Таказова. На 69-1 минуте москвичи каким-то чудовищным образом упустил защитника «Тамбова», а тот уже с пары метров пробил головой без какого-либо сопротивления. «Тамбов» использовал свои шансы, «Спартак» — нет. Только вот сетовать на невезение здесь явно не приходится, уж слишком москвичам везло в стартовых турах.Гогуа, 30, Таказов, 69.Шелия, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Гогуа, Кулик (Чернышов, 57), Чуперка, Карасёв, Килин (Маркелов, 76), Аппаев, Костюков (Бенито, 67).Максименко, Джикия, Жиго, Рассказов (Ташаев, 82), Айртон, Гулиев (Джано, 46), Зобнин, Бакаев, Фернандо, Понсе (Мирзов, 65), Адриано.Гулиев, 3, Таказов, 53, Гогуа, 54, Понсе, 59, Жиго, 69, Мирзов, 82.