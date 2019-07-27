Григорян: если в ближайшее время "Спартак" ничего не будет менять, то Кононов станет выдающимся тренером

- Впервые мне понравилось, как команда подготовилась к матчу, мои помощники проделали кропотливую работу в течение трех недельных микроциклов. Мы выстроили с помощниками творческий тренировочный процесс.
С "Зенитом" и "Локомотивом" нам удавалось воплощать наш план на игру, сегодня получилось больше. То что планировали – просто по нашему сюжету. У "Спартака" были моменты, в футболе бывают качели. Количество быстрых контратак, моменты во втором тайме – все сработало.
– Первая домашняя игра. Как атмосфера на стадионе?
– Когда начался матч, я посмотрел на трибуну, спросил одрого из помощников: "Это столько спартаковцев?" Ответил: "Да". Немногословен был. Потом слушаю, скандируют "Тамбов". Мне говорят: "Смотри, наши". Спасибо нашим болельщикам, что приехали, очень благодарны, не рассчитывал, что столько приедет, все же 500 километров.
– Как вам Чернышов?
– На сборах подошел к нему, сказал: "Оставайся, дам тебе шанс". После матча поздравил его отдельно. Он молодец.
– "Спартак" удивил сегодня?
– Все критикуют "Спартак", это команда, за которую болеет полстраны. Очень непростая… С огромным уважением отношусь к Кононову, топ-тренер по российским меркам, доказал это, рабоотая в России и Белоруссии. Все его команды играли в интеллектуальный футбол. Основа игры "Краснодара", несмотря на совершенствования Мусаева, – это базис Кононова.
Многие считают его слишком интеллигентным, но никто не знает, какой силы его характер. Если в ближайшее время клуб ничего не будет менять – Кононов станет выдающимся тренером. Вы не представляете, как сложно работать в "Спартаке". Вы даже не можете себе представить, как работать в "Тамбове"! Если тебя в бою спрашивают: "Тренер, когда зарплата?" – это трындец.
– Как вам Гогуа?
– Талантливый игрок, недавно был в основе «Партизана», выигрывал чемпионат Финляндии. На пять процентов не реализована его карьера. Не буду говорить, по каким причинам. Если попробует зацепиться за то, что ему дал Бог, – он пойдет очень далеко.
Когда приехал в Тамбов, увидел его в дубле, взял его в основу потренировать стандарты, так все и началось. Потом случайно оказалось, что это клиент Селюка. Я в окружении. От Селюка не спрячешься.
– Как будете готовиться к "Арсеналу"?
– У них предстоит непростой график. Однако они сохранили все линии защиты и полузащиты, у них мобильная и креативная полузащита, как правило, играют в три центральных полузащитника, там серьезная конкуренция – все игроки высокого уровня. Приобрели нападающего.
Очень серьезный соперник, мы не должны думать, что они будут утомлены, потому что у них очень сложная команда. Думаю, будут играть с нами от обороны, хотя нам самим проще играть так. Раз вы задали такой вопрос, надо ответить так, чтобы там в «Арсенале» ничего не поняли, - приводит слова Григоряна Sports.
Григорян: если в ближайшее время "Спартак" ничего не будет менять, то Кононов станет выдающимся тренером
Главный тренер "Тамбова" Александр Григорян прокомментировал победу над "Спартаком" (2:0)
Фото: twitter.com/goleadaru
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»