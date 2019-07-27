"Краснодар" разгромил "Сочи"

"Быки" забили новичку премьер-лиги три безответных мяча.

Чемпионат России

3 тур

Голы: Игнатьев, 15, 41, Сулейманов, 81



Краснодар: Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Рамирес, Камболов, Намли (Сулейманов, 63), де Вильена, Ари (Берг, 74), Игнатьев (Ольссон, 70), Вандерсон.

Сочи: Заболотный, Юрганов, Кудряшов, Калугин, Миладинович, Бурмистров, Песегов (Померко, 63), Цаллагов (Казаев, 88) Набиуллин, Мостовой, Полоз (Лагатор, 83).

Предупреждения: Набиуллин, 26, Ари, 32, Цаллагов, 53, Камболов, 86

Удаления: Набиуллин, 79



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Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: Краснодар Сочи
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