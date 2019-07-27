"Спартак" - о пропущенном голе: спорный эпизод был трактован против нас

Пресс-служба "красно-белых" после поражения от "Тамбова" (0:2) опубликовала отчёт, в котором высказалась по поводу спорного момента встречи:



- В середине первого тайма великолепный дальний удар нанес Гулиев — как жаль, что мяч угодил в перекладину, а не чуть ниже. Затем Фернандо опасно выстрелил со штрафного, футболист "Тамбова", находившийся в своей штрафной, отбил мяч выставленным вперед локтем, но Вилков не посчитал это нарушением правил и пенальти не назначил.



Зато следующий спорный эпизод вновь был трактован против "Спартака". Центральный защитник "Тамбова" Гогуа отправил мяч в сетку наших ворот, но мгновением ранее боковой арбитр поднял флажок, зафиксировав офсайд. Однако затем, после совещания лайнсмена с Вилковым, гол был засчитан, - было написано на официальном сайте "Спартака".