"Фратрия" назвала поражение "Спартака" позором

Объединение болельщиков "красно-белых" прокомментировало в социальных сетях поражение от "Тамбова" (0:2):

- Унылое зрелище продемонстрировал сегодня "Спартак". Заслуженное поражение от дебютанта Премьер-Лиги "Тамбова" со счётом 0:2. Даже 4 штанги/перекладины и 2 пенальти, которые пропустил Вилков, не могут быть оправданием для позора в Саранске! Трибуне спасибо за поддержку! - было опубликовано.

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Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: Спартак Фратрия
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