"Фратрия" назвала поражение "Спартака" позором

Унылое зрелище продемонстрировал сегодня #Спартак. Заслуженное поражение от дебютанта премьер-лиги "Тамбова" со счетом 0:2.



Даже 4 штанги/перекладины и 2 пенальти, которые пропустил Вилков, не могут быть оправданием для позора в Саранске!



Трибуне спасибо за поддержку! pic.twitter.com/fzlf3sqUHE — Фратрия (@fratria) July 27, 2019

Объединение болельщиков "красно-белых" прокомментировало в социальных сетях поражение от "Тамбова" (0:2):- Унылое зрелище продемонстрировал сегодня "Спартак". Заслуженное поражение от дебютанта Премьер-Лиги "Тамбова" со счётом 0:2. Даже 4 штанги/перекладины и 2 пенальти, которые пропустил Вилков, не могут быть оправданием для позора в Саранске! Трибуне спасибо за поддержку! - было опубликовано.