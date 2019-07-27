Александр Точилин: есть календарь, и мы должны его придерживаться

Главный тренер команды "Сочи", которая начала сезон матчами против "Спартака", "Зенита" и "Краснодара", прокомментировал календарь:



- Три первых матча в Премьер-лиге и такая трудная школа первого дивизиона, потому что очень сложные соперники. А что в особенности тяжело было сегодня?



– Тяжело такие поражения даются. Честно говоря, не могу сказать, что мы заслужили такого крупного поражения. В нашем случае остается только терпеть, работать и преодолеть эту какую-то черную полосу. Не могу сказать, что во всех трех играх соперник имел какое-то колоссальное над нами преимущество. Те моменты, к сожалению, которые мы создаем, мы не можем забить. Ну а нам практически... Сегодня первые два удара – два мяча залетели. Надо работать.



- Дмитрий Полоз сегодня уходил на замену игроком, который нанес больше всех ударов по воротам среди игроков обеих команд. Проблема, значит, только в том, чтобы найти момент, когда мяч войдет в ворота?



– Да. Ну, Дмитрий еще проболел у нас, поэтому он еще не в оптимальном состоянии. В конце он немножко уже подсел. К тому же, у нас было удаление, надо было перестраивать игру, поэтому третий мяч когда забивали, не успели как раз сделать тактическую замену. Отсюда и такой результат. Рассчитываем, что он тоже эту черную полосу преодолеет. Главное, что моменты есть. Думаю, голы придут.



- У вас очень тяжелый календарь. Три этих игры на вкате с грандами нашего футбола, сейчас домашняя встреча, потом три игры на выезде. Как к этому всему готовиться, как это пережить?



– Ну как, с пониманием надо относиться. Такой календарь, не мы его составляли, нашим мнением особо не интересовались, поэтому что же делать. Есть календарь, и мы должны его придерживаться, - сказал Точилин в эфире Матч Премьер.