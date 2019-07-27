Защитник "Тамбова" Сослан Таказов, забивший в ворота "красно-белых" второй мяч, поделился впечатлениями от матча:
- Поздравляю болельщиков "Тамбова", нам нужна была победа, и только она могла нас устроить. У нас на все игры настроение побеждать, мы же не просто так вышли в РПЛ.
Гол "Спартаку" не будет самым запоминающимся в карьере, гол как гол. Главное, что мы выиграли. "Спартаку" помешали выиграть мы.
Наших болельщиков было достаточно, мы их слышали и благодарны им. Что касается календаря, какая разница, когда играть с лидерами – сейчас или потом.
В матче с "Арсеналом" будем тоже настраиваться на победу. На этом стадионе играть отлично, атмосфера – топ. Конечно, как начали побеждать тут, так и хочется продолжить. Приятно побеждать, - приводит слова игрока "Чемпионат".
Защитник "Тамбова": гол "Спартаку" не будет самым запоминающимся в карьере
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