Кононов: призывы к отставке? Ничего не собираюсь отвечать

Главный тренер "Спартака" ответил на вопрос о зарядах болельщиков:

– Можно сказать, что удача отвернулась от "Спартака", моменты были, мы не забили. Тяжелая игра, имели полное преимущество, но проиграли. Те же созданные моменты могли забивать…

– Что вы можете ответить фанатам, которые скандировали призывы к отставке?

– Да ничего им не собираюсь отвечать, – цитирует Кононова "Спорт-Экспресс", ссылаясь на канал Матч Премьер.

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Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: Спартак Кононов
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