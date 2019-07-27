Главный тренер "Спартака" ответил на вопрос о зарядах болельщиков:
– Можно сказать, что удача отвернулась от "Спартака", моменты были, мы не забили. Тяжелая игра, имели полное преимущество, но проиграли. Те же созданные моменты могли забивать…
– Что вы можете ответить фанатам, которые скандировали призывы к отставке?
– Да ничего им не собираюсь отвечать, – цитирует Кононова "Спорт-Экспресс", ссылаясь на канал Матч Премьер.
Фанаты "Спартака" провели акцию с пиджаками во время игры с "Тамбовом"
Кононов: призывы к отставке? Ничего не собираюсь отвечать
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