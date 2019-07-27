Михаил Ефремов: Кононов сегодня там что-то визжал

Российский актер театра и кино, известный болельщик "Спартака" Михаил Ефремов прокомментировал поражение "красно-белых" в третьем туре чемпионата России от "Тамбова" (0:2):

– Переживаю это поражение болезненно.

Что делать? Даже по телевизору было слышно, что надо делать. Стадион все сказал.

– Есть ли варианты, кроме отставки Кононова?

– Никогда не ратовал за или против тренеров или руководства. Но ребята сегодня были не злые. Может, это Кононов не злой, хотя сегодня он там что-то визжал.

Можно сказать, что команда в стадии перестройки, но Кононов раздражает всех болельщиков. Отставка или не отставка, но народ кричал, он не безмолвствовал. А я всегда с народом, - приводит слова актёр "Чемпионат".

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Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: Спартак Кононов Ефремов
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