Администрация Сочи не видит ничего страшного в трех поражениях клуба в РПЛ

Руководитель департамента физкультуры и спорта администрации Сочи Сергей Пилосян после матча третьего тура "Краснодар" – "Сочи" (3:0) заявил, что гостям необходимо сыграться.
"На старте сезона у "Сочи" попались очень сильные соперники – "Спартак", "Зенит", "Краснодар". В прошлом сезоне тоже не очень успешно стартовали, команду шатало, а в итоге вышли в РПЛ. В том, что проигрываем сильным командам, ничего страшного нет. Убежден, что в следующем туре с "Уфой" команда одержит свою первую победу. Команда собралась буквально за три дня до первого тура, но показывает красивый и качественный футбол, нужно только сыграться", – цитируют Пилосяна РИА Новости.
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