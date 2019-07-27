"Бешикташ" включился в борьбу за Нойштедтера

Защитник сборной России Роман Нойштедтер близок к тому, чтобы остаться на следующий сезон в Стамбуле.31-летний игрок центра обороны находится в статусе свободного агента после истечения срока соглашения с "Фенербахче". Как сообщает duhuliye.com, в борьбу за него включился "Бешикташ".Ранее сообщалось, что Нойштедтер может перейти в другой клуб Стамбула - "Истанбул", где вторую половину прошлого сезона провел другой защитник сборной России - Федор Кудряшов.В Нойштедтере заинтересован лично новый главный тренер "Бешикташа" Абдулла Авджи.