Артем отметился забитым голом с пенальти на 55-й минуте и был заменен на Юрия Жиркова на 78-й минуте.
"Дзюба получил повреждение. Степень мы определим позднее.
Мак заболел буквально вчера. У Нобоа есть небольшие проблемы. Со следующей недели будет тренироваться", - цитирует Семака Sport24.
Дзюба получил повреждение в матче с "Оренбургом"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак сообщил о том, что нападающий команды Артем Дзюба получил повреждение в матче 3-го тура РПЛ против "Оренбурга" (2:0)
Фото: ТАСС
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