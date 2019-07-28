Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал выездную победу сине-бело-голубых над "Оренбургом" (2:0) в матче 3-го тура РПЛ.
"Тяжелая игра. Быстро смогли забить. Но в первом тайме давали сопернику создавать моменты. Нервная игра. И во втором тайме после второго забитого мяча давали создавать остроту. Но мы рады, что смогли сегодня победить и увезти три очка. "Оренбург" дома всегда играет здорово. Вдвойне приятно выиграть.
Сутормин? Матчи против бывших команд всегда дают положительные эмоции. К сожалению, он сегодня не забил.
Что касается пенальти в ворота "Оренбурга", то надо смотреть. Если вы смотрели Лигу чемпионов, пенальти, которые ставят там, тоже бывают курьезные. Это вопрос к судьям. Какой-то предвзятости я не видел", - цитирует Семака Sport24.
Сергей Семак: предвзятого судейства в матче "Оренбург" - "Зенит" я не видел
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