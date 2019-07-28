Стали известны стартовые составы ЦСКА и "Локомотива" на матч третьего тура чемпионата России.
ЦСКА: Акинфеев - Фернандес, Дивеев, Васин, Магнуссон - Обляков, Бистрович, Ахметов, Влашич - Чалов, Сигурдссон.
Запасные: Помазун, Кырнац, Чернов, Набабкин, Ефремов, Н'Диайе, Нисимура, Кучаев, Бийол, Шарлия, Тикнизян, Марадишвили.
"Локомотив": Гильерме - Рыбус, Чорлука, Мурило, Живоглядов - Жемалетдинов, Крыховяк, Баринов, Игнатьев, Ал. Миранчук - Эдер.
Запасные: Коченков, Медведев, Магкеев, Куликов, Коломейцев, Лысов, Кверквелия, Тугарев, Идову, Хеведес, Смолов, Дорофеев.
ЦСКА - "Локомотив": стартовые составы команд
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