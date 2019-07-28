Известный актер и болельщик "Зенита" Михаил Боярский прокомментировал выездную победу сине-бело-голубых над "Оренбургом" (2:0) в матче 3-го тура РПЛ и пожурил вратаря клуба из Санкт-Петербурга Андрея Лунева, отстоявшего на ноль и получившего приз лучшему игроку встречи.
"Важно, что набрали три очка. По этой игре нельзя ни о чем судить. Будем смотреть на игру против "Краснодара", там посмотрим, что будет, это крепкая команда. Пока у "Зенита" все хорошо. Главное, что закончили матч без травм и с тремя очками.
"Оренбург" — молодцы, бились. Если бы не первый гол… Они проявили себя более активно. У "Зенита" есть огрехи в обороне, в выигрышном положении немного расслабляются, нужно биться до конца. Лунев пока не оправдывает ожиданий, он может играть лучше", - цитирует Боярского Sport24.ru.
Михаил Боярский: Лунев пока не оправдывает ожиданий
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