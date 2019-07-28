В матче 3-го тура чемпионата России "Ростов" одержал победу над "Арсеналом" - 2:3.
Чемпионат России
3 тур
Голы: Ерёменко, 21, Ионов, 49, Луценко, 67, Шомуродов, 81, Чаушич, 90+4
"Арсенал": Нигматуллин, Хагуш (К. Комбаров, 76), Григалава, Беляев, Альварес, Ткачев, Ломовицкий (Банда, 79), Лесовой, Чаушич, Костадинов (Горбатенко, 72), Луценко.
"Ростов": Песьяков, Козлов, Чернов, Сигурдссон, Чистяков, Ионов, Норманн, Байрамян (Зуев, 70), Еременко, Попов (Глебов, 69), Шомуродов (Сигурдарсон, 84).
Предупреждения: Григалава, 10, Козлов, 27, Костадинов, 37, Попов, 47, Байрамян, 57
"Ростов" в Туле обыграл "Арсенал"
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