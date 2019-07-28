Никола Влашич: интерес ко мне был из Италии и Франции

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал, что к нему проявляли интерес итальянские и французские клубы.

В прошлом сезоне Влашич выступал за ЦСКА на правах аренды. По окончании сезона армейцы выкупили 21-летнего хорватского футболиста у английского "Эвертона", подписав с Влашичем пятилетний контракт. Сумма трансфера составила €15,7 млн, что стало самым дорогим приобретением для ЦСКА.

"Предложения из других стран были. Мне интересны были варианты с клубами, играющими в Лиге чемпионов. Но я хочу выступить в этом турнире в ЦСКА. Надеюсь, в следующем сезоне мы будем там. Могу сказать, что интерес был из Италии и Франции. Из Англии? Нет. Хотел бы там поиграть, но не сейчас", - цитирует Влашича "Российская газета".

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Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: Влашич ЦСКА
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