Равиль Сабитов: ВАР вносит справедливость в игру

Российский тренер Равиль Сабитов, ранее выступавший за "Локомотив", в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги матча "железнодорожников" против ЦСКА (1:0) в 3-м туре Премьер-Лиги.
- О матче:
Дерби получилось, ведь игра была очень интересной! Во время матча были "качели", встреча получилась интенсивной. В первом тайме доминировал ЦСКА, был свежее и мощнее, но во втором "Локомотив" смотрелся лучше. Думаю, во второй половине встречи "армейцы" играли на удержание счёта, поэтому и отдали инициативу. В целом, ничья была бы более закономерным результатом. Была огромнейшая самоотдача с обеих сторон, претензий ни к кому быть не может
Хотел бы обратить внимание на метод игры ЦСКА, а именно тактику мелкого фола, что принесло большие плоды. Игроки "Локомотива" были не готовы к тому, что даже на своей половине поля необходимо быстро принимать решения, ведь в противном случае "армейцы" сфолят и прервут возможность атаки. И хоть Юрий Павлович заметно усилил игру своей команды, выпустив Смолова и Тугарева, в итоге команде это не помогло.
- О системе ВАР:
Получается, что на исход встречи повлияла именно эта система. Я в принципе за ВАР, ведь эта система вносит справедливость в игру, помогает судьям избежать самых разных ошибок. Сегодня было всё справедливо.
- О состоянии "Локомотива":
Команда довольно тяжело входит в сезон, но не находясь в команде сложно это объяснить. На мой взгляд, по итогам первых двух туров у "железнодорожников" изначально должно было быть 6 очков, но с "Рубином" (1:1) победу упустили, и хоть удалось обыграть "Тамбов" (2:1), смотрелся "Локомотив" довольно вяло. В этих играх у команды была проблема с психологией, но с "физикой" всё в порядке, и это было показано даже сегодня, ведь в Москве душно, а футбол был динамичный, и обе команды справились с этими факторами.
- Об игре ЦСКА:
"Армейцы" стали на год старше, у этих футболистов есть опыт, но проблемы ещё остались. ЦСКА одержал две победы, но и с "Оренбургом" (2:1) мог упустить 3 очка, и сегодня одержал не самую убедительную победу. Мне кажется, что проблема "красно-синих" - отсутствие креатива в атаке, команда играет однотипно. Кроме того, учитывая текущий стиль игры ЦСКА, думаю, им нужен высокий нападающий. Ну и есть проблемы в центральной зоне обороны, все защитники команды играют не так убедительно, как Бекао в первой части прошлого сезона, например.
Равиль Сабитов: ВАР вносит справедливость в игру
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