Заслуженный мастер спорта СССР и бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч "армейцев" против "Локомотива" (1:0) в 3-м туре Премьер-Лиги.
- О матче:
На поле было больше борьбы, чем осмысленной игры. Креатива не хватало обеим командам, хотя неплохо сыграл Миранчук, он в целом выделяется своим видением поля и дриблингом. Думаю, зрителям матч был интересен, ведь они любят накал, и его болельщики и получили. ЦСКА мог забить и больше, у "Локомотива" же всё в игре разладилось после победы в Суперкубке. В обороне есть большие прорехи, в атаке ничего не получалось, Эдер постоянно падал. "Армейцы" победили заслуженно, больше владели инициативой и играли активней. ЦСКА смотрелся интересней "Локомотива".
- О состоянии ЦСКА:
Команда втягивается в чемпионат. Хотя частые изменения в оборонительной линии даются ЦСКА тяжело. Центральные защитники продолжают нервничать и допускать из-за этого заметные ошибки. Гончаренко ищет разные варианты в обороне, и это даётся тяжело. Акинфеев всё время кричит на защитников, и правильно делает, ведь они постоянно теряют своих оппонентов, перехваты не делает никто кроме Марио. Все остальные играют по факту, происходящее никто не читает. Но сегодня мне понравилась игра средней линии, которая проделала большую и качественную работу.
- О системе ВАР:
Сложная тема, но в первом спорном эпизоде правильно не назначили пенальти, ведь это была не игра рукой. А так, с каждым разом будет всё больше претензий и жалоб на ВАР. Но мне кажется, что эта система нужна, она поможет в определении легитимности забитых мячей и офсайдов. Да и в определении 11-метровых. Вот во втором эпизоде сегодня пенальти был чистый, и ВАР помог судье разобраться.
Владимир Пономарев: ЦСКА смотрелся интересней "Локомотива" и мог забить больше
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