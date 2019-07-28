Бывший футболист "Локомотива" Динияр Билялетдинов прокомментировал пенальти, который был назначен в ворота железнодорожников в конце первого тайма матча 3-го тура РПЛ с ЦСКА (0:1).
"В ворота "Локомотива" поставили дешевый пенальти. Мне не нравится система VAR. Чем дальше эту систему будут вводить, тем больше будет теряться смысл судей. Вообще, в будущем могут убрать арбитров. Смысл в итоге в них пропадет в футболе", - цитирует Билялетдинова Sport24.ru.
Данияр Билялетдинов: в ворота "Локомотива" поставили дешевый пенальти
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