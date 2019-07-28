Бывший игрок ЦСКА Бибрас Натхо подтвердил возможность возвращения в российскую премьер-лигу.
31-летний хавбек ранее выступал за "Рубин" (2010-2013) и армейцев (2014-2018).
"Разговоры по поводу возможного возвращения в Россию? Да, в этом есть правда, есть контакты по теме. Я никогда не утверждал, что покинул российский чемпионат, потому что чувствовал себя некомфортно. Ни в коем случае – я просто хотел проветриться. Сейчас я могу и в принципе готов вернуться. Если поступит хорошее предложение – буду рад вернуться", – сказал Натхо во время презентации новой коллекции бутс, состоявшейся в Тель-Авиве.
"СЭ"
Бибрас Натхо может вернуться в Россию
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